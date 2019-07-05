2019-07-05T11:04:17+03:00
Недвижимость

На Сортировке на год перекроют часть улицы

Тут построят новый жилой комплекс
Мария Трапезникова
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Фото: сервис Яндекс.КартыФото: сервис Яндекс.Карты
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В Екатеринбурге в районе Сортировки с 8 июля 2018 по 30 сентября 2020 года перекроют участок улицы Коммунальной от Технической до Червонной.

По данным пресс-службы мэрии Екатеринбурга, ограничения связаны со стартом строительства нового жилого комплекса и прокладкой инженерных коммуникаций на этапе подготовки к возведению домов в квадрате улиц Техническая – Расточная – Строителей - Дружининская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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