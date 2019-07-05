На Сортировке на год перекроют часть улицы
Тут построят новый жилой комплекс
Фото: сервис Яндекс.Карты
Изменить размер текста:
В Екатеринбурге в районе Сортировки с 8 июля 2018 по 30 сентября 2020 года перекроют участок улицы Коммунальной от Технической до Червонной.
По данным пресс-службы мэрии Екатеринбурга, ограничения связаны со стартом строительства нового жилого комплекса и прокладкой инженерных коммуникаций на этапе подготовки к возведению домов в квадрате улиц Техническая – Расточная – Строителей - Дружининская.
ИСТОЧНИК KP.RU