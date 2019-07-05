2019-07-05T10:29:59+03:00
Общество

Владимир Путин предложил Италии стать страной-партнером ИННОПРОМ-2020

По словам премьер министра, на российском рынке представлены 500 итальянских фирм и банковских организаций
Маргарита МАХОНИНА
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Ранее Владимир Путин заявил, что «попробует приехать» на ИННОПРОМ и глобальный производственный индустриальный саммит GMIS в 2019 годуРанее Владимир Путин заявил, что «попробует приехать» на ИННОПРОМ и глобальный производственный индустриальный саммит GMIS в 2019 годуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Владимир Путин предложил Италии стать страной-партнером международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2020, которая ежегодно проходит в Екатеринбурге. Он озвучил эту инициативу во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

– На российском рынке, как сказал Председатель правительства, представлено порядка 500 итальянских фирм и банковских организаций. Солидным было и участие капитанов итальянского бизнеса на недавнем Петербургском экономическом форуме, - цитирует президента пресс-служба Кремля. - Рассчитываем, что на следующий год Италия станет страной-партнером крупной международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2020, которая пройдет в России.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что «попробует приехать» на ИННОПРОМ и совпавший с выставкой глобальный производственный индустриальный саммит GMIS в этому году. Мероприятия пройдут с 8 по 11 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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