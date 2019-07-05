Погрузка на Свердловской железной дороге за 6 месяцев составила 69,4 млн тонн

СЕГОДНЯ 10:18 2019-07-05T10:18:48+03:00

Грузооборот с начала 2019 года составил 103,3 млрд тарифных тонно-км (+0,7%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 133,8 млрд тонно-км (+0,4%) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

По оперативной информации, погрузка на Свердловской железной дороге за январь–июнь 2019 года составила 69,4 млн тонн, что ниже уровня аналогичного периода 2018 года на 0,3%. За шесть месяцев на СвЖД погружено:

- нефти и нефтепродуктов – 19,8 млн тонн (-5,3% к январю–июню 2018 года);

- строительных грузов – 10,8 млн тонн (+6,9%);

- черных металлов – 5,2 млн тонн (+4,1%);

- лома черных металлов – 1,1 млн тонн (-8,2%);

- руды железной и марганцевой – 6 млн тонн (-1,5%);

- химических и минеральных удобрений – 7,5 млн тонн (+2,3%);

- промышленного сырья и формовочных материалов – 5,6 млн тонн (-7,3%);

- цемента – 1,6 млн тонн (+12%);

- лесных грузов – 1,26 млн тонн (+0,2%);

- руды цветной и серного сырья – 3,1 млн тонн (-2,3%);

- химикатов и соды – 1,77 млн тонн (-5,2%);

– 1,1 млн тонн (+2,4%).

Грузооборот с начала 2019 года составил 103,3 млрд тарифных тонно-км (+0,7%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 133,8 млрд тонно-км (+0,4%).

Погрузка в июне 2019 года составила 11,5 млн тонн, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за июнь составил 16,2 млрд тарифных тонно-км (-1,9% к аналогичному периоду 2018 года). Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 2,7% и составил 20,8 млрд тонно-км.

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги», по оперативной информации, погрузка в июне 2019 года составила 101,6 млн тонн, что на 5,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за июнь 2019 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8% и составил 205,7 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 2% и составил 261 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-июнь 2019 года составила 633,6 млн тонн, что на 1,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2019 года составил 1307 млрд тарифных тонно-км (+2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 1663,5 млрд тонно-км (+1,9%).

ИСТОЧНИК KP.RU