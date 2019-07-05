На Урале против службы ЖКХ возбудили уголовное дело из-за падения льда на младенца

СЕГОДНЯ 09:49 2019-07-05T09:49:01+03:00

Также прокуратура планирует взыскать через местный районный суд компенсацию за нанесенный моральный вред в пользу младенца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инцидент произошел в марте этого года

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В Нижних Сергах возбудили уголовное дело из-за того, что в марте 2019 года кусок льда упал на коляску с 7-месячным ребенком внутри. У младенца диагностировали ссадины и ушиб лба.

– Лед упал с крыши многоквартирного дома, который расположен в поселке Верхние Серги. Из-за происшествия против МУП «Тепловые сети Верхние Серги», который занимался уборкой здания от снега и наледи, возбудили уголовное дело, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Также прокуратура планирует взыскать через местный районный суд компенсацию за нанесенный моральный вред в пользу младенца.

ИСТОЧНИК KP.RU