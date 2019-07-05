В Екатеринбурге 85-летняя пенсионерка угрожала взорвать дом рядом с Южным автовокзалом

СЕГОДНЯ 09:27 2019-07-05T09:27:45+03:00

Она в одиночестве жила в своей квартире Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге 85-летняя пенсионерка угрожала взорвать дом по адресу 8 Марта, 142. Эту информацию «КП-Екатеринбург» подтвердил пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых.

– Поводом для экстренного выезда полиции, саперов и других служб и ведомств на указанный адрес стало сообщение криминального характера, из которого следовало, что людям и зданию грозит беда, – рассказал Горелых. – Сыщики оперативно установили личность грозившего. Им оказалась местная жительница преклонного возраста, которая в одиночестве живет в своей квартире. У нее имеются определенные отклонения в здоровье, поэтому представители УМВД вызвали ей карету скорой помощи. Женщину доставят в одну из городских больниц.

Жильцам дома и близлежащим зданиям ничего не угрожало Фото: Google Карты

Горелых добавил, что жильцам дома и близлежащим зданием ничего не угрожало. После завершения полицейской проверки, сотрудники правопорядка примут процессуальное решение.

– Для МВД РФ безопасность людей всегда была, есть и будет одним из ключевых направлений оперативно-служебной деятельности, – подчеркнул пресс-секретарь регионального главка. – Даже когда очевидно, что у грозившего человека явно неадекватное поведение, как в сегодняшнем случае, органы внутренних дел ФСБ и другие наши коллеги обязаны провести комплекс неотложных адекватных мер реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU