2019-07-05T08:42:33+03:00
Происшествия

Полиция Екатеринбурга разыскивает альфонса, который уговаривал женщин брать кредит и скрывался с деньгами

Он может находиться не только в Свердловской области, но и в Челябинской, Ленинградской или Московской областях, либо в Пермском крае
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: предоставлено пресс-секретарем областного главка Валерием ГорелыхФото: предоставлено пресс-секретарем областного главка Валерием Горелых
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Полиция Екатеринбурга разыскивает мужчину, которого подозревает в кражах и мошенничестве. По словам сотрудников правопорядка, подозреваемый входил в доверие к женщинам, убеждал взять кредит, а затем скрывался с деньгами. Также он представлялся предпринимателем в сфере строительства и предлагал свои «услуги» жертвам.

– На вид ему 35-45 лет, рост 168-175 сантиметров, среднего телосложения, на голове имеется залысина, глаза серо-голубые, на спине шрам, - сообщил пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых. – Представляется Альбертом Дмитриевичем Казанцевым или Дмитрием Геннадьевичем Кондаковым.

По информации оперативников, он может находиться не только в Свердловской, но и в Ленинградской, Московской или Челябинской областях, либо в Пермском крае.

– Если вы понесли убытки от этого человека, или знаете о его возможном местонахождении, органы внутренних дел просят обращаться по телефонам :8(343)358-42-07 (дежурная часть ОП № 7 УМВД России по городу Екатеринбургу), 8(343)356-47-68, 8-952-736-01-991 (следователь Прохода Сергей Валерьевич, адрес электронной почты: s.prohoda@mail.ru).

ИСТОЧНИК KP.RU

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