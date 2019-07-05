2019-07-05T13:35:29+03:00
Общество

В Екатеринбурге полиция начала обход горожан перед приездом Владимира Путина

Президент обещал посетить ИННОПРОМ и Глобальный саммит
Маргарита МАХОНИНА
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ИННОПРОМ и GMIS пройдут в Екатеринбурге с 8 по 11 июляИННОПРОМ и GMIS пройдут в Екатеринбурге с 8 по 11 июляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Полиция Екатеринбурга начала обход горожан перед приездом Владимира Путина. Ранее президент обещал «постараться приехать» на международный форум ИННОПРОМ и глобальный производственный индустриальный саммит GMIS, которые пройдут с 8 по 11 июля 2019 года.

- В квартиру позвонили. Пришедший показал удостоверение капитана полиции МВД. Сообщил, что в связи с приездом Путина производится обход квартир. Сказал, что служба безопасности не рекомендует открывать окна, выходящие на улицу, во время пребывания президента в городе, - цитирует «Наша газета» екатеринбуржца, к которому в гости пришли сотрудники правопорядка.

Пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых не подтвердил и не опроверг эту информацию . Вместо этого он напомнил, что делать в случае, если к вам в квартиру пытаются зайти незнакомые люди.

- Кто бы к вам не приходил, представляясь полицейскими, прокурорами или сотрудниками ФСБ, прежде чем открыть дверь, следует попросить показать служебное удостоверение, прочитать его ФИО и место работы, и позвонить туда, - добавил Горелых. – И если только там подтвердят, что у них работает такой сотрудник, открывать дверь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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