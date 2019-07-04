«Он ударился головой и все это время бродил в лесу»: в Нижнем Тагиле нашли пропавшего парня, похожего на Ивана Голунова

СЕГОДНЯ 19:04 2019-07-04T19:04:55+03:00

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В Нижнем Тагиле завершили поиски пропавшего Тимофея Романенко. Мужчина жив. 28-летний свердловчанин исчез 28 июня. Утром он попал в аварию на рабочей машине, но ДТП было не серьезное и его быстро отпустили. Тимофей оставил в автомобиле свой телефон и ушел в сторону Сухоложского поселка. С тех пор его никто не видел, на связь с родственниками он не выходил. На поиски мужчины отправилась его семья, у него есть жена и двое маленьких детей, а также мама. 3 июля Тимофея нашли.

- Он сам пришел ко мне домой. Во время аварии он ударился головой и все это время бродил в лесу. С ним все хорошо, только немного простудился. Они накануне поругались с женой, да еще эта авария, - рассказала «Комсомольской правде» мама пропавшего Ирина.

Сводки о пропавшем разместили в местных пабликах в соцсетях и СМИ. Мужчина внешне похож на Ивана Голунова, журналиста, который стал известен всей стране после того, как ему подбросили наркотики.

ИСТОЧНИК KP.RU