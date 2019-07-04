Свердловские полицейские поймали подозреваемого в грабеже и убийстве спустя 15 лет

СЕГОДНЯ 18:41 2019-07-04T18:41:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Свердловские полицейские задержали мужчину, который подозревается в убийстве сотрудника ЧОП и грабеже доставщика пенсии. Преступник скрывался от закона целых пятнадцать лет и вот накануне его поймали в соседнем регионе – в Сургуте.

В 2004 году подозреваемый вместе со своими сообщниками в подъезде одного из домов поселка Рудничный города Краснотурьинск напал на доставщика пенсии и охранника, который его сопровождал. С собой у банды было охотничье ружье, именно из него мужчина и выстрелил в сотрудника ЧОП. Пострадавший позже скончался в больнице, а нападавшие скрылись вместе с деньгами, которые забрали у курьера.

- Тем не менее, сотрудникам правоохранительных органов удалось установить и задержать всех сообщников, кроме одного из них – ему удалось скрыться, в связи с чем, он был объявлен в розыск, - рассказывают в пресс-службе следственного комитета по Свердловской области.

Последний подозреваемый скрывался целых пятнадцать лет, но следователям удалось выследить его и поймать.

- Выйти на след обвиняемого удалось благодаря отработке личных связей задержанного – с кем он последнее время общался. Он был задержан в городе Сургуте ХМАО-Югра, куда оперативники выехали в командировку. Далее обвиняемый был доставлен в город Краснотурьинск, - сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU