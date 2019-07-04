2019-07-04T18:24:01+03:00
Общество

В Москве назвали виновника загрязнения рек на севере Урала

Ущерб специалисты оценят в будущем году
Лев ИСТОМИН
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Фото: предоставлено Робертом КарапетяномФото: предоставлено Робертом Карапетяном
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Руководство федеральной структуры Росрыболовство в ответ на запрос директора уральского заповедника «Денежкин Камень» Анны Квашниной заявило, что в загрязнении рек на севере Свердловской области виновато предприятие ОАО «Святогор», принадлежащее холдингу УГМК.

Экологический ущерб, нанесенный предприятием окружающей среде в период с 2016 года, будет оценен в будущем году экспертами Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

В документе прописано, что катастрофическое загрязнение водотоков в бассейнах рек Ивдель и Сосьва выявлено в период с 2016 по 2018 годы.

- Определен основной виновник экологической катастрофы ОАО «Святогор», входящий в Уральскую горно-металлургическую компанию, названы сопутствующие причины загрязнения рек, озвучены обязательства предприятия по рекультивации отвалов горных выработок и восстановлению речных экосистем определены планируемые затраты на восстановительные работы, — указано в письме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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