Екатеринбуржец продает месторождение золота на севере области почти за 100 миллионов рублей
На Avito продают месторождение золота на севере Свердловской области за 95 миллионов рублей. Участок к драгоценным металлом площадью 41 квадратный километр расположен в четырех километрах западнее Ивделя. Продает его екатеринбуржец по имени Андрей.
- Mecтopoждeниe pyднoгo зoлoтa, лицензия cквoзнaя (дoбычa и paзвeдкa) до 2020 гoдa , с продлением препятствий нет, - поясняет мужчина.
Фото: Avito
Продавец уверяет, запасы золотой россыпи составляют 400 килограммов. На территории есть вся инфраструктура – здание площадью 300 квадратных метров, электричество. Екатеринбуржец просит почти сто миллионов рублей, но готов немного уступить в цене.
ИСТОЧНИК KP.RU