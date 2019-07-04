Екатеринбуржец продает месторождение золота на севере области почти за 100 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:38 2019-07-04T17:38:10+03:00

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На Avito продают месторождение золота на севере Свердловской области за 95 миллионов рублей. Участок к драгоценным металлом площадью 41 квадратный километр расположен в четырех километрах западнее Ивделя. Продает его екатеринбуржец по имени Андрей.

- Mecтopoждeниe pyднoгo зoлoтa, лицензия cквoзнaя (дoбычa и paзвeдкa) до 2020 гoдa , с продлением препятствий нет, - поясняет мужчина.

Фото: Avito

Продавец уверяет, запасы золотой россыпи составляют 400 килограммов. На территории есть вся инфраструктура – здание площадью 300 квадратных метров, электричество. Екатеринбуржец просит почти сто миллионов рублей, но готов немного уступить в цене.

ИСТОЧНИК KP.RU