«От Суходольской до Рябинина»: в Екатеринбурге продлят проспект Академика Сахарова

СЕГОДНЯ 16:59 2019-07-04T16:59:43+03:00

Строительство планируют завершить в 2021 году

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Участок дороги в екатеринбургском микрорайоне Академический решили протянуть на несколько километров. Речь идет о проспекте Академика Сахарова. Новую магистраль построят от Суходольской до Рябинина, сообщает пресс-служба администрации города Екатеринбурга.

- Общая площадь проектируемой территории – 46,54 га. Протяженность линейного объекта – 2 километра. Ширина проезжей части – 7,5 метра (магистральная улица районного значения) и 16 метров (магистральная улица общегородского значения 3-го класса), ширина тротуаров – от 2,5 до 4,5 метров, велодорожек – 3 метра, - рассказывают в мэрии.

Проектирование и строительство назначено в период с этого года до 2021 года.Также в планах выполнить профилирование линейного объекта — русла реки Патрушихи.

ИСТОЧНИК KP.RU