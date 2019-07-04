В Екатеринбурге немного увеличили стоимость питания школьников
В Екатеринбурге утвердили новые цены на бесплатное одноразовое питание для школьников на 2019-2020 учебный год. Так, обучающиеся 1-4 классов будут обедать за 70 рублей 35 копеек, а дети из 5-11 классов на 81 рубль 25 копеек.
– Постановление предусматривает обеспечение школьников с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием из расчета не более 175 рублей 87 копеек для 1-4 классов, не более 203 рублей 13 копеек для 5-11 классов, - уточнили в администрации города.
Ранее старшеклассники питались не более чем на 79 рублей 4 копейки, а младшеклассники – на 68 рублей 43 копейки. Таким образом, стоимость повысилась всего на 2 и 3 рубля.
ИСТОЧНИК KP.RU