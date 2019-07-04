В Екатеринбурге немного увеличили стоимость питания школьников

СЕГОДНЯ 16:12 2019-07-04T16:12:11+03:00

Ранее старшеклассники питались не более чем на 79 рублей 4 копейки, а младшеклассники – на 68 рублей 43 копейки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подорожание составило всего 2 рубля для младшеклассников, 3 рубля - для старшеклассников

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В Екатеринбурге утвердили новые цены на бесплатное одноразовое питание для школьников на 2019-2020 учебный год. Так, обучающиеся 1-4 классов будут обедать за 70 рублей 35 копеек, а дети из 5-11 классов на 81 рубль 25 копеек.

– Постановление предусматривает обеспечение школьников с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием из расчета не более 175 рублей 87 копеек для 1-4 классов, не более 203 рублей 13 копеек для 5-11 классов, - уточнили в администрации города.

Ранее старшеклассники питались не более чем на 79 рублей 4 копейки, а младшеклассники – на 68 рублей 43 копейки. Таким образом, стоимость повысилась всего на 2 и 3 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU