2019-07-04T16:12:11+03:00
Общество

В Екатеринбурге немного увеличили стоимость питания школьников

Подорожание составило всего 2 рубля для младшеклассников, 3 рубля - для старшеклассников
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Ранее старшеклассники питались не более чем на 79 рублей 4 копейки, а младшеклассники – на 68 рублей 43 копейкиРанее старшеклассники питались не более чем на 79 рублей 4 копейки, а младшеклассники – на 68 рублей 43 копейкиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге утвердили новые цены на бесплатное одноразовое питание для школьников на 2019-2020 учебный год. Так, обучающиеся 1-4 классов будут обедать за 70 рублей 35 копеек, а дети из 5-11 классов на 81 рубль 25 копеек.

– Постановление предусматривает обеспечение школьников с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием из расчета не более 175 рублей 87 копеек для 1-4 классов, не более 203 рублей 13 копеек для 5-11 классов, - уточнили в администрации города.

Ранее старшеклассники питались не более чем на 79 рублей 4 копейки, а младшеклассники – на 68 рублей 43 копейки. Таким образом, стоимость повысилась всего на 2 и 3 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свердловские полицейские поймали подозреваемого в грабеже и убийстве спустя 15 лет
В Москве назвали виновника загрязнения рек на севере Урала
Екатеринбуржец продает месторождение золота на севере области почти за 100 миллионов рублей
Команда ЕВРАЗ НТМК завоевала золотые медали на корпоративном чемпионате по методике WorldSkills
«От Суходольской до Рябинина»: в Екатеринбурге продлят проспект Академика Сахарова
«Не могу даже уйти из жизни достойно»: в Екатеринбурге около резиденции губернатора пытался уйти из жизни пенсионер
На Урале задержали пенсионерку с посылкой, в которой нашли 750 доз ЛСД
Свердловчане смогут бесплатно отправить по почте гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области
Евгений Куйвашев предложил без торгов отдавать землю под объекты туризма
На Урале в аварии из-за дождя пострадали женщина и два маленьких ребенка
Транспортная прокуратура начала проверку из-за задержки рейса Екатеринбург - Сургут на девять часов
«Дедушка уральского рока» Александр Пантыкин устроит музыкальное состязание с роботом на «Иннопроме»
В Екатеринбурге на день изменятся маршруты автобусов №43 и №57