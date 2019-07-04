На Урале задержали пенсионерку с посылкой, в которой нашли 750 доз ЛСД
В Нижнем Тагиле полиция и сотрудники Уральской таможни обнаружили почтовую посылку, в которой находились 750 доз ЛСД. Получательницей оказалась 64-летняя пенсионерка.
- Женщину остановили в подъезде жилого дома. Она пояснила оперативникам, что содержимое предназначалась одному из ее троих детей, - рассказали в Уральском таможенном управлении.
Наркотик мужчина заказал в Польше Фото: Уральское таможенное управление
Сотрудники управления выяснили, что наркотики из Польши заказал старший сын. Использовал вымышленное имя. Он планировал продать вещество в собственном интернет-магазине. Против него возбудили уголовное дело.
- За контрабанду наркотиком в крупном размере ему грозит до 20 лет лишения свободы, - заключили сотрудники таможни.
ИСТОЧНИК KP.RU