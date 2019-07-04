На Урале задержали пенсионерку с посылкой, в которой нашли 750 доз ЛСД

СЕГОДНЯ 14:11 2019-07-04T14:35:21+03:00

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В Нижнем Тагиле полиция и сотрудники Уральской таможни обнаружили почтовую посылку, в которой находились 750 доз ЛСД. Получательницей оказалась 64-летняя пенсионерка.

- Женщину остановили в подъезде жилого дома. Она пояснила оперативникам, что содержимое предназначалась одному из ее троих детей, - рассказали в Уральском таможенном управлении.

Наркотик мужчина заказал в Польше Фото: Уральское таможенное управление

Сотрудники управления выяснили, что наркотики из Польши заказал старший сын. Использовал вымышленное имя. Он планировал продать вещество в собственном интернет-магазине. Против него возбудили уголовное дело.

- За контрабанду наркотиком в крупном размере ему грозит до 20 лет лишения свободы, - заключили сотрудники таможни.

ИСТОЧНИК KP.RU