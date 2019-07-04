2019-07-04T14:11:03+03:00
Общество

Свердловчане смогут бесплатно отправить по почте гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Это можно будет сделать с 5 июля
Олег Галимов
Поделиться:
Отправителю будет выдан чек, подтверждающий отправку, с указанием номера отслеживанияОтправителю будет выдан чек, подтверждающий отправку, с указанием номера отслеживанияФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

С завтрашнего дня жители Свердловской области смогут оказать посильную помощь пострадавшим от разрушительного наводнения в Иркутской области. Уральцам предлагают отправить в место ЧП необходимые вещи.

Вот список того, что требуется жертвам наводнения:

средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло и т.п.);

моющие и дезинфицирующие средства;

постельное белье;

одежда и обувь;

полотенца, подушки, одеяла;

нескоропортящиеся продукты питания;

мобильные телефоны.

Стоит отметить, что отправка вещей, бывших в употреблении, не допускается.

Посылки с гуманитарной помощью должны быть надежно упакованы. Адрес, по которому следует направлять почтовые отправления:

Иркутское отделение Российского Красного Креста. 664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-я Железнодорожная улица, 9а.

На посылке необходимо указать «Гуманитарная помощь».

Отправителю будет выдан чек, подтверждающий отправку, с указанием номера отслеживания, по которому на сайте Почты России или в мобильном приложении можно будет отследить доставку гуманитарного груза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Урале задержали пенсионерку с посылкой, в которой нашли 750 доз ЛСД
Евгений Куйвашев предложил без торгов отдавать землю под объекты туризма
На Урале в аварии из-за дождя пострадали женщина и два маленьких ребенка
Транспортная прокуратура начала проверку из-за задержки рейса Екатеринбург - Сургут на девять часов
«Дедушка уральского рока» Александр Пантыкин устроит музыкальное состязание с роботом на «Иннопроме»
В Екатеринбурге на день изменятся маршруты автобусов №43 и №57
Ночью на трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган будет действовать реверсивное движение
«Отобрал ключи и угрожал молотком»: в Екатеринбурге задержали подозреваемого в нападении на салон сотовой связи
В Среднеуральске чиновников наказали за бродячую собаку, напавшую на ребенка
В Екатеринбурге утвердили места для работ, которые создадут на «Стенограффии»
В Екатеринбурге перекроют проезд по переулку Рижскому
«На лжедокументах есть голограмма, герб и подписи»: свердловские судебные приставы сообщили о новых мошенниках
«Это новая история в моей карьере»: Иван Штырков по прозвищу Уральский Халк выступит в Японии
«Автомобиль врезался в бетонные блоки»: ночью на ЕКАД пострадали три человека
«Екатеринбург-арену» закроют на 4 дня из-за последнего концерта группировки «Ленинград»
Netflix сняли сериал, в котором покажут расстрел Романовых в Екатеринбурге
«Ожидаются очень сильные дожди»: уральских водителей предупреждают о плохой погоде
«Это свалка в черте города»: в Красноуфимске вместо полигона построят мусоросортировочный комплекс
«Город ангелов»: байкеры Екатеринбурга и Вадим Самойлов нашли способ ответить Владимиру Соловьеву на слова о бесах
В Екатеринбурге стартовала подготовка к Универсиаде 2023: что построят в городе
«Трасса перекрыта, хлеб продают по 150 рублей»: дальнобойщик с Урала попал в эпицентр наводнения под Иркутском
Свердловскую область накрыли ливни: что делать на трассе?
Екатеринбург вошел в топ-3 по уровню зарплат: кто стал получать больше
В Екатеринбурге из-за ИННОПРОМа вводят новые автобусные маршруты
Лариса Гузеева поздравила актера Серебрякова с днем рождения фотографией из сквера в Екатеринбурге
«Noize MC, «Старый приятель, Lumen»: организаторы летней версии фестиваля «Старый Новый Рок» назвали хэдлайнеров