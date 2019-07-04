Свердловчане смогут бесплатно отправить по почте гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области

СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-04T14:11:03+03:00

Отправителю будет выдан чек, подтверждающий отправку, с указанием номера отслеживания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это можно будет сделать с 5 июля

Изменить размер текста: A A

С завтрашнего дня жители Свердловской области смогут оказать посильную помощь пострадавшим от разрушительного наводнения в Иркутской области. Уральцам предлагают отправить в место ЧП необходимые вещи.

Вот список того, что требуется жертвам наводнения:

средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло и т.п.);

моющие и дезинфицирующие средства;

постельное белье;

одежда и обувь;

полотенца, подушки, одеяла;

нескоропортящиеся продукты питания;

мобильные телефоны.

Стоит отметить, что отправка вещей, бывших в употреблении, не допускается.

Посылки с гуманитарной помощью должны быть надежно упакованы. Адрес, по которому следует направлять почтовые отправления:

Иркутское отделение Российского Красного Креста. 664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-я Железнодорожная улица, 9а.

На посылке необходимо указать «Гуманитарная помощь».

Отправителю будет выдан чек, подтверждающий отправку, с указанием номера отслеживания, по которому на сайте Почты России или в мобильном приложении можно будет отследить доставку гуманитарного груза.

ИСТОЧНИК KP.RU