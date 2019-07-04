Свердловчане смогут бесплатно отправить по почте гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области
С завтрашнего дня жители Свердловской области смогут оказать посильную помощь пострадавшим от разрушительного наводнения в Иркутской области. Уральцам предлагают отправить в место ЧП необходимые вещи.
Вот список того, что требуется жертвам наводнения:
средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло и т.п.);
моющие и дезинфицирующие средства;
постельное белье;
одежда и обувь;
полотенца, подушки, одеяла;
нескоропортящиеся продукты питания;
мобильные телефоны.
Стоит отметить, что отправка вещей, бывших в употреблении, не допускается.
Посылки с гуманитарной помощью должны быть надежно упакованы. Адрес, по которому следует направлять почтовые отправления:
Иркутское отделение Российского Красного Креста. 664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-я Железнодорожная улица, 9а.
На посылке необходимо указать «Гуманитарная помощь».
Отправителю будет выдан чек, подтверждающий отправку, с указанием номера отслеживания, по которому на сайте Почты России или в мобильном приложении можно будет отследить доставку гуманитарного груза.
ИСТОЧНИК KP.RU