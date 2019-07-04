На Урале в аварии из-за дождя пострадали женщина и два маленьких ребенка

СЕГОДНЯ 13:04 2019-07-04T14:13:33+03:00

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Утром в Екатеринбурге на улице Гурзуфской пострадали три человека, в том числе 9-месячный мальчик и 3-летняя девочка. По предварительным данным сотрудников ГИБДД, спровоцировал ДТП 61-летний водитель Fiat.

За рулем Renault находилась 37-летняя женщина Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

- Мужчина двигался от улицы Заводской в строну улицы Серафимы Дерябиной, когда врезался в Renault Logan. Сотрудникам ГИБДД водитель сказал, что не увидел машину из-за сильного дождя. Стаж вождения у него составляет 38 лет, - добавили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - За рулем Renault находилась 37-летняя женщина. Прибывшие медики диагностировали у нее сотрясение мозга и ушиб на голове. Также сотрясение получили ее дети.

Пострадавшие живут в Ревде, по этой причине обратятся за помощью в местные больницы. Также повреждения получили оба автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU