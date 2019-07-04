2019-07-04T14:16:48+03:00
Общество

«Дедушка уральского рока» Александр Пантыкин устроит музыкальное состязание с роботом на «Иннопроме»

Посмотреть на него можно будет 10 июля
Данил СВЕЧКОВ
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У робота будет пять минут на то, чтобы очаровать слушателей своей музыкой.У робота будет пять минут на то, чтобы очаровать слушателей своей музыкой.Фото: Иван ВИСЛОВ
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На выставке «Иннопром-2019», которая стартует в Екатеринбурге в следующий понедельник, можно будет посмотреть на необычное музыкальное состязание. В среду на стенде Уральской торгово-промышленной палаты робот возьмет в свои механические руки гитару и попробует переиграть на ней «дедушку уральского рока» Александра Пантыкина.

- Пять минут будет играть робот. Потом пять минут буду играть я, - поделился с «КП» - Екатеринбург» Александр Пантыкин. - А дальше посмотрим, как слушатели нас оценят. Делаем такое впервые. Не знаем еще, как пойдет.

Международная промышленная выставка «Иннопром-2019» проводится уже в десятый раз. В этом году страной-партнером стала Турция. Выставка продлится с 8 по 11 июля.

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«Иннопром» - это деловое мероприятие, где каждый день заключаются десятки соглашений. Но людям, далеким от бизнеса и промышленности на выставке тоже будет интересно. Рассказываем, что там можно будет посмотреть и сделать. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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