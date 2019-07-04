«Дедушка уральского рока» Александр Пантыкин устроит музыкальное состязание с роботом на «Иннопроме»
На выставке «Иннопром-2019», которая стартует в Екатеринбурге в следующий понедельник, можно будет посмотреть на необычное музыкальное состязание. В среду на стенде Уральской торгово-промышленной палаты робот возьмет в свои механические руки гитару и попробует переиграть на ней «дедушку уральского рока» Александра Пантыкина.
- Пять минут будет играть робот. Потом пять минут буду играть я, - поделился с «КП» - Екатеринбург» Александр Пантыкин. - А дальше посмотрим, как слушатели нас оценят. Делаем такое впервые. Не знаем еще, как пойдет.
Международная промышленная выставка «Иннопром-2019» проводится уже в десятый раз. В этом году страной-партнером стала Турция. Выставка продлится с 8 по 11 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU