В Екатеринбурге на день изменятся маршруты автобусов №43 и №57

СЕГОДНЯ 12:17 2019-07-04T14:18:58+03:00

Изменения будут действовать 5 июля с 8 часов утра до 6 часов вечера Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге на день изменится схема движений автобусов № 43 и № 57. В «Гортрансе» пояснили, что это связано с ремонтными работами на Теплоходном проезде.

- Изменения будут действовать 5 июля с 8 часов утра до 6 часов вечера, - предупредили в пресс-службе «Гортранса». - Так, автобус № 43, который ходит от улицы Онуфриева до проспекта Седова, будет ездить к конечному пункту через улицы Техническая, Надеждинская, Таватуйская. Через них же к конечной остановке будет добираться автобус № 57, обычно следующий по маршруту ДМБ № 9 - Пехотинцев - Елизавет.

Добавим, что временно перестанут действовать остановки «ДК ВОС» на Технической улице и «Теплоходной переулок» на Теплоходном проезде.

Вместо них автобусы будут останавливаться на пунктах «Надеждинская» (по улице Таватуйская в сторону Елизавета) и «Таватуйская» (по улице Таватуйской в сторону ДМБ № 9).

ИСТОЧНИК KP.RU