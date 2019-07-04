Ночью на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган будет действовать реверсивное движение

СЕГОДНЯ 11:16 2019-07-04T11:16:50+03:00

Это связано с проведением ремонтных работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оно продлится с десяти часов вечера 4 июля до трех часов утра 5 июля

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«Свердловская железная дорога» организует реверсивное движение через переезд на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган. Его введут на 55-м километре федеральной трассы, рядом с поселком Марамзино.

– Ограничение будут действовать с 10 часов вечера 4 июля до 3 часов утра 5 июля. На месте будут работать регулировщики, – рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора».

Фото: пресс-служба "Уралправтодор"

Это связано с проведением ремонтных работ. Ими займутся специалисты СвЖД.

В «Уралправтодоре» попросили водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

ИСТОЧНИК KP.RU