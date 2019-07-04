Ночью на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган будет действовать реверсивное движение
Оно продлится с десяти часов вечера 4 июля до трех часов утра 5 июля
Это связано с проведением ремонтных работФото: Алексей БУЛАТОВ
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«Свердловская железная дорога» организует реверсивное движение через переезд на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган. Его введут на 55-м километре федеральной трассы, рядом с поселком Марамзино.
– Ограничение будут действовать с 10 часов вечера 4 июля до 3 часов утра 5 июля. На месте будут работать регулировщики, – рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора».
Фото: пресс-служба "Уралправтодор"
Это связано с проведением ремонтных работ. Ими займутся специалисты СвЖД.
В «Уралправтодоре» попросили водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.
ИСТОЧНИК KP.RU