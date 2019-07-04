2019-07-04T11:16:50+03:00
Авто

Ночью на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган будет действовать реверсивное движение

Оно продлится с десяти часов вечера 4 июля до трех часов утра 5 июля
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Это связано с проведением ремонтных работЭто связано с проведением ремонтных работФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

«Свердловская железная дорога» организует реверсивное движение через переезд на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган. Его введут на 55-м километре федеральной трассы, рядом с поселком Марамзино.

– Ограничение будут действовать с 10 часов вечера 4 июля до 3 часов утра 5 июля. На месте будут работать регулировщики, – рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора».

Фото: пресс-служба "Уралправтодор"

Фото: пресс-служба "Уралправтодор"

Это связано с проведением ремонтных работ. Ими займутся специалисты СвЖД.

В «Уралправтодоре» попросили водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Транспортная прокуратура начала проверку из-за задержки рейса Екатеринбург-Сургут на девять часов
«Дедушка уральского рока» Александр Пантыкин устроит музыкальное состязание с роботом на «Иннопроме»
В Екатеринбурге на день изменятся маршруты автобусов №43 и №57
«Отобрал ключи и угрожал молотком»: в Екатеринбурге задержали подозреваемого в нападении на салон сотовой связи
В Среднеуральске чиновников наказали за бродячую собаку, напавшую на ребенка
В Екатеринбурге утвердили места для работ, которые создадут на «Стенограффии»
В Екатеринбурге перекроют проезд по переулку Рижскому
«На лжедокументах есть голограмма, герб и подписи»: свердловские судебные приставы сообщили о новых мошенниках
«Это новая история в моей карьере»: Иван Штырков по прозвищу «уральский халк» выступит в Японии
«Автомобиль врезался в бетонные блоки»: ночью на ЕКАД пострадали три человека
«Екатеринбург Арену» закроют на 4 дня из-за последнего концерта группировки «Ленинград»
Netflix сняли сериал, в котором покажут расстрел Романовых в Екатеринбурге
«Ожидаются очень сильные дожди»: уральских водителей предупреждают о плохой погоде
«Это свалка в черте города»: в Красноуфимске вместо полигона построят мусоросортировочный комплекс
«Город ангелов»: байкеры Екатеринбурга и Вадим Самойлов нашли способ ответить Владимиру Соловьеву на слова о бесах
В Екатеринбурге стартовала подготовка к Универсиаде 2023: что построят в городе
«Трасса перекрыта, хлеб продают по 150 рублей»: дальнобойщик с Урала попал в эпицентр наводнения под Иркутском
Свердловскую область накрыли ливни: что делать на трассе?
Екатеринбург вошел в топ-3 по уровню зарплат: кто стал получать больше
В Екатеринбурге из-за ИННОПРОМа вводят новые автобусные маршруты
Лариса Гузеева поздравила актера Серебрякова с днем рождения фотографией из сквера в Екатеринбурге
«Noize MC, «Старый приятель, Lumen»: организаторы летней версии фестиваля «Старый Новый Рок» назвали хэдлайнеров