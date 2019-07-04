В Среднеуральске чиновников наказали за бродячую собаку, напавшую на ребенка

СЕГОДНЯ 10:43 2019-07-04T14:22:55+03:00

Они должны выплатить семье ребенка 100 тысяч рублей

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В Среднеуральске организацию, виноватую в нападении бездомной собаки на девочку, заставили выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Прокуратура Верхней Пышмы провела расследование и выяснила, что МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства», занимавшаяся отловом бродячих животных, по факту не выполняла свою работу должным образом. Поэтому и произошел этот несчастный случай.

- В результате нападения безнадзорной собаки, которое произошло на детской площадке, расположенной в Среднеуральске, четырехлетняя девочка получила телесные повреждения в виде многочисленных ран лица, а также конъюнктивы правого глаза, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, что эта история произошла еще зимой: на 4-летнюю девочку напала бродячая собака и сильно ее искусала.

ИСТОЧНИК KP.RU