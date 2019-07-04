2019-07-04T10:27:21+03:00
Общество

В Екатеринбурге утвердили места для работ, которые создадут на «Стенограффии»

Ранее стало известно, что во время фестиваля отреставрируют старые уличные произведения
Маргарита МАХОНИНА
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В фестивале примут участие художники из разных странВ фестивале примут участие художники из разных странФото: Алексей БУЛАТОВ
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Администрация Екатеринбурга определила места, где будут работать участники фестиваля «Стенограффия». Так, с 5 по 7 июля в городе появятся новые объекты уличного искусства у Музея ИЗО, между Театром Драмы и спорткомплексом «Динамо», во дворе «Дома печати» и в других местах.

– Участниками фестиваля станут звезды стрит-арта ZESAR из Испании, FANAKAPAN из Британии, BENNY NAST из Германии, а также российские художники с не менее громкими именами – Максима Реванш из Екатеринбурга, Данила Шмелев из Москвы, мария Хардикова из Ростова-на-Дону и другие, - добавили в пресс-службе мэрии.

Ранее стало известно, что во время фестиваля отреставрируют старые уличные работы. В том числе, «Цветочный портал» Леры Разводовой, «Арка Покраса Лампаса», «Люди на прутиках» и «Банки сгущенки и томатного супа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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