2019-07-04T10:08:53+03:00
Авто

В Екатеринбурге перекроют проезд по переулку Рижскому

Ограничение продлятся с 10 по 26 июля
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Ограничения связаны с капитальным ремонтом автодорогиОграничения связаны с капитальным ремонтом автодорогиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге продолжается сезон ремонта дорог. В этот раз в администрации города сообщили о перекрытии движения на переулке Рижском – от улицы Патриса Лумумбы до дома №16.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

– «Регионально ДРСУ» закроет проезд на этом участке с 10 до 26 июля, - сообщили в мжрии.

Ограничения связаны с капитальным ремонтом автодороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Среднеуральске чиновников наказали за бродячую собаку, напавшую на ребенка
В Екатеринбурге утвердили места для работ, которые создадут на «Стенограффии»
«На лжедокументах есть голограмма, герб и подписи»: свердловские судебные приставы сообщили о новых мошенниках
«Это новая история в моей карьере»: Иван Штырков по прозвищу «уральский халк» выступит в Японии
«Автомобиль врезался в бетонные блоки»: ночью на ЕКАД пострадали три человека
«Екатеринбург Арену» закроют на 4 дня из-за последнего концерта группировки «Ленинград»
Netflix сняли сериал, в котором покажут расстрел Романовых в Екатеринбурге
«Ожидаются очень сильные дожди»: уральских водителей предупреждают о плохой погоде
«Это свалка в черте города»: в Красноуфимске вместо полигона построят мусоросортировочный комплекс
«Город ангелов»: байкеры Екатеринбурга и Вадим Самойлов нашли способ ответить Владимиру Соловьеву на слова о бесах
В Екатеринбурге стартовала подготовка к Универсиаде 2023: что построят в городе
«Трасса перекрыта, хлеб продают по 150 рублей»: дальнобойщик с Урала попал в эпицентр наводнения под Иркутском
Свердловскую область накрыли ливни: что делать на трассе?
Екатеринбург вошел в топ-3 по уровню зарплат: кто стал получать больше
В Екатеринбурге из-за ИННОПРОМа вводят новые автобусные маршруты
Лариса Гузеева поздравила актера Серебрякова с днем рождения фотографией из сквера в Екатеринбурге
«Noize MC, «Старый приятель, Lumen»: организаторы летней версии фестиваля «Старый Новый Рок» назвали хэдлайнеров