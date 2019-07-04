В Екатеринбурге перекроют проезд по переулку Рижскому
Ограничение продлятся с 10 по 26 июля
Ограничения связаны с капитальным ремонтом автодорогиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге продолжается сезон ремонта дорог. В этот раз в администрации города сообщили о перекрытии движения на переулке Рижском – от улицы Патриса Лумумбы до дома №16.
Фото: Яндекс.Карты
– «Регионально ДРСУ» закроет проезд на этом участке с 10 до 26 июля, - сообщили в мжрии.
Ограничения связаны с капитальным ремонтом автодороги.
ИСТОЧНИК KP.RU