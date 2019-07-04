В Екатеринбурге перекроют проезд по переулку Рижскому

СЕГОДНЯ 10:08 2019-07-04T10:08:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге продолжается сезон ремонта дорог. В этот раз в администрации города сообщили о перекрытии движения на переулке Рижском – от улицы Патриса Лумумбы до дома №16.

Фото: Яндекс.Карты

– «Регионально ДРСУ» закроет проезд на этом участке с 10 до 26 июля, - сообщили в мжрии.

Ограничения связаны с капитальным ремонтом автодороги.

ИСТОЧНИК KP.RU