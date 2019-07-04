2019-07-04T09:39:44+03:00
Происшествия

«На лжедокументах есть голограмма, герб и подписи»: свердловские судебные приставы сообщили о новых мошенниках

Жертвам приходят письма с требованием погасить задолженность или с сообщением о праве получить компенсацию
Маргарита МАХОНИНА
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Приставы не уведомляют должников по электронной или обычной почте, а также телефонуПриставы не уведомляют должников по электронной или обычной почте, а также телефонуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудники УФССП по Свердловской области сообщили о новых способах мошенничества. По их словам, аферисты представляются судебными приставами, чтобы под различными предлогами выманить у жертв деньги.

– В почтовые ящики горожан стали приходить письма из Москвы с исполнительным листом. В нем сказано, что человек с вашим ФИО имеет право на получение денежной компенсации. При этом лист подписан сотрудниками Федеральной службы судебных приставов, на бланке есть голограмма, номер, печати и подписи, – рассказали там. – Через несколько дней после того, как вы заберете письмо, с вами свяжутся лже-сотрудники приставов и заявят о необходимости оплатить госпошлину на их счет.

Также горожанам может прийти письмо с требованием погасить задолженность. В противном случае горожанам угрожают заморозить банковский счет. По словам приставов, в этих посланиях могут быть указаны настоящие контакты УФССП, стоять герб и печать. Только реквизиты со службой не будут иметь ничего общего.

– Также мошенники продолжают массовую рассылку писем о вымышленных долгах по всей России. В них людям также угрожают блокировкой счетов, а приложенные архивные файлы содержат вирусы, – добавили в УФССП. – Напомним, мы не уведомляем должников по электронной или обычной почте, а также телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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