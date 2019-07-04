«Екатеринбург Арену» закроют на 4 дня из-за последнего концерта группировки «Ленинград»
Само мероприятие пройдет 6 июля
По словам администрации стадиона, ради концерта в город прибыли 27 фурФото: Михаил ФРОЛОВ
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Администрация «Екатеринбурга Арены» сообщила о закрытии стадиона в период с 4 по 8 июля. Это связано с подготовкой и проведением последнего концерта группировки «Ленинград», который запланирован на 6 июля.
– В Екатеринбург прибыло 27 фур с оборудованием. Сейчас на стадионе уже вовсю идут монтажные работы, – сообщали они ранее в Instagram.
В середине июня администрация стадиона объявила об открытии стадиона для горожан: в обычные дни его можно свободно посещать с семи утра до одиннадцати вечера.
Также там можно записаться на экскурсию, чтобы попасть в раздевалку спортивных команд, увидеть поле и VIP-зоны.
ИСТОЧНИК KP.RU