«Екатеринбург Арену» закроют на 4 дня из-за последнего концерта группировки «Ленинград»

СЕГОДНЯ 08:46 2019-07-04T08:46:17+03:00

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Администрация «Екатеринбурга Арены» сообщила о закрытии стадиона в период с 4 по 8 июля. Это связано с подготовкой и проведением последнего концерта группировки «Ленинград», который запланирован на 6 июля.

– В Екатеринбург прибыло 27 фур с оборудованием. Сейчас на стадионе уже вовсю идут монтажные работы, – сообщали они ранее в Instagram.

В середине июня администрация стадиона объявила об открытии стадиона для горожан: в обычные дни его можно свободно посещать с семи утра до одиннадцати вечера.

Также там можно записаться на экскурсию, чтобы попасть в раздевалку спортивных команд, увидеть поле и VIP-зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU