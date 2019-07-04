«Ожидаются очень сильные дожди»: уральских водителей предупреждают о плохой погоде

СЕГОДНЯ 07:51 2019-07-04T07:51:53+03:00

По словам синоптиков, она продержится до следующей недели

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Начало июля в Свердловской области выдалось дождливым, несмотря на теплую погоду. Сегодня – 4 июля, синоптики предупреждают об особенно сильных осадках.

– Погода неустойчивая – в некоторых районах области будут дожди и грозы. Днем преобладающая температура воздуха будет достигать 19-15 градусов тепла, ночью – 10-15 градусов. Усиления ветра не ждем, – рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко. – Исправится ситуация только к следующей неделе, но не сильно: ослабеют дожди в юной половине региона, Екатеринбурге. Этот циклон отойдет, а следующий будет воздействовать на северные районы области.

«Уралуправтодор» напомнил, что в таких условиях водителям следует быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и соответствующий скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU