«Это свалка в черте города»: в Красноуфимске вместо полигона построят мусоросортировочный комплекс
В Красноуфимске построят мусоросортировочный комплекс мощностью в 100 тысяч тонн в год. Только 15% попадающих туда отходов будут уходить на захоронение. Там же появится новый полигон, который будет соответствовать стандартам экологичности.
– Полигон, который сегодня эксплуатируют в Красноуфимске, не соответствует стандартам безопасности. Фактически – это свалка в городской черте, отрицательно влияющая на окружающую среду, – заявил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько после осмотра.
Он также подчеркнул, что на месте не будут строить мусоросжигательный завод. Ранее глава региона Евгений Куйвашев говорил, что такие предприятия не появятся в черте области.
Пока власти ждут результатов государственной экспертизы, которые станут известные осенью.
ИСТОЧНИК KP.RU