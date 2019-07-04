2019-07-04T07:31:07+03:00
Общество

«Это свалка в черте города»: в Красноуфимске вместо полигона построят мусоросортировочный комплекс

В правительстве региона подчеркнули, что в области не будет сжигающих мусор предприятий
Маргарита МАХОНИНА
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Существующий полигон считают вредным для окружающей средыСуществующий полигон считают вредным для окружающей средыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Красноуфимске построят мусоросортировочный комплекс мощностью в 100 тысяч тонн в год. Только 15% попадающих туда отходов будут уходить на захоронение. Там же появится новый полигон, который будет соответствовать стандартам экологичности.

– Полигон, который сегодня эксплуатируют в Красноуфимске, не соответствует стандартам безопасности. Фактически – это свалка в городской черте, отрицательно влияющая на окружающую среду, – заявил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько после осмотра.

Он также подчеркнул, что на месте не будут строить мусоросжигательный завод. Ранее глава региона Евгений Куйвашев говорил, что такие предприятия не появятся в черте области.

Пока власти ждут результатов государственной экспертизы, которые станут известные осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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