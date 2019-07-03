2019-07-03T21:41:41+03:00
Общество

«Город ангелов»: байкеры Екатеринбурга и Вадим Самойлов нашли способ ответить Владимиру Соловьеву на слова о бесах

Для жителей и гостей города устроят мотопробег и концерт
Лев ИСТОМИН
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Байкеры устроят праздник у ККТ "Космос". Фото: Егор Пономарев/клуб "Черные ножи"Байкеры устроят праздник у ККТ "Космос". Фото: Егор Пономарев/клуб "Черные ножи"
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В субботу, 6 июля, в полдень на площадке у ККТ «Космос» байкеры из клуба «Черные ножи» устроят большой праздник с мотопробегом. Здесь выступят уральские звезды, ставшие всероссийскими знаменитостями – экс-лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов и певица Юта.

- Наших горожан обозвали бесами, еще и табличку прикрепили «Город бесов». Мы долго думали, как высказать свое мнение, чтобы люди, понимающие, что мы не бесы, нас поддержали, - рассказывает президент клуба «Черные ножи» Вадим Хайрулин. – Решили сделать это мероприятие и показать, что в Екатеринбурге никогда не жили, не живут и не будут жить бесы.

Гостей будут угощать бесплатными сэндвичами, шавермой, пиццей, пловом и кофе.

Байкеры приглашают на концерт.Видео: Вадим Хайрулин

- Слушайте и пойте любимые песни, дегустируйте сэндвичи, шаверму, пиццу, плов и кофе. Наслаждайтесь жизнью! И помните, что Екатеринбург — Город Ангелов, — говорят в мотоклубе.

В 15 часов мотоколонна стартует в сторону проспекта Ленина, проехав по ней, мотоциклисты вернутся к месту праздника.

Напомним, что в мае этого года после противостояния защитников сквера у Драмтеатра и сторонников возведения здесь храма святой Екатерины, телеведущий Владимир Соловьев назвал тех, кто нарушает закон на митингах "бесами". Эта реплика сильно возмутила горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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