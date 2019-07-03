2019-07-03T20:22:28+03:00
Происшествия

«Трасса перекрыта, хлеб продают по 150 рублей»: дальнобойщик с Урала попал в эпицентр наводнения под Иркутском

Мужчина поделился впечатлениями от трагедии
Лев ИСТОМИН
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Часть трассы затопило водой. Фото: KU66.RUЧасть трассы затопило водой. Фото: KU66.RU
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Житель Каменска-Уральского Виталий работает дальнобойщиком и часто бывает в других регионах. В начале июля он оказался в Иркутской области, которая оказалась в зоне сильного наводнения.

Мужчина поделился своими впечатлениями от поездки. По его словам, он до сих пор не может выбраться из-за водного плена, потому что трасса в сторону Урала оказалась перекрыта.

- Домой, к сожалению, выбраться не могу. Застал наводнение из-за сильных дождей в городе Тулун под Иркутском, - рассказал Виталий порталу KU66.RU. – Трассу Р-255 «Иркутск-Красноярск» перекрыли до самого Красноярска из-за большого скопления фур и легковых автомобилей. Продукты питания подскочили в цене, буханка хлеба здесь стоит 150 рублей.

Фото: KU66.RU

Фото: KU66.RU

По словам мужчины, он деньги на еду тратить не стал, потому что привык иметь запас провизии, а вот многие другие дорожные заложники вынуждены отдавать последние средства, чтобы поесть.

Трассу открыли для проезда днем 3 июля, и теперь уральский дальнобойщик продолжит путь. Всего в регионе в зоне наводнения остаются больше трех тысяч домов. В начале недели вода пошла на спад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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