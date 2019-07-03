2019-07-03T19:55:18+03:00
Общество

Свердловскую область накрыли ливни: что делать на трассе?

Водителей попросили быть максимально осторожными
Лев ИСТОМИН
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На Урал пришли дождиНа Урал пришли дождиФото: Алексей БУЛАТОВ
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С вечера 3 июля и на протяжении всего следующего дня в Свердловской области будут идти сильные дожди.

Из-за этого дорожники обратились в автолюбителям с экстренным сообщением.

- Вечером 3 июля и ночью 4 июля местами в Свердловской области ожидаются сильные и очень сильные дожди. ФКУ «Уралуправтодор» просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям, - рассказали в пресс-службе компании.

При возникновении в пути внештатной ситуации, можно обратиться к диспетчеру по круглосуточному бесплатному телефону компании: 8-800-200-63-06.

ИСТОЧНИК KP.RU

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