Свердловскую область накрыли ливни: что делать на трассе?

СЕГОДНЯ 19:51 2019-07-03T19:55:18+03:00

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С вечера 3 июля и на протяжении всего следующего дня в Свердловской области будут идти сильные дожди.

Из-за этого дорожники обратились в автолюбителям с экстренным сообщением.

- Вечером 3 июля и ночью 4 июля местами в Свердловской области ожидаются сильные и очень сильные дожди. ФКУ «Уралуправтодор» просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям, - рассказали в пресс-службе компании.

При возникновении в пути внештатной ситуации, можно обратиться к диспетчеру по круглосуточному бесплатному телефону компании: 8-800-200-63-06.

ИСТОЧНИК KP.RU