2019-07-03T18:00:03+03:00
Общество

Екатеринбург вошел в топ-3 по уровню зарплат: кто стал получать больше

Средний заработок в уральской столице – больше 39 тысяч рублей
Лев ИСТОМИН
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Екатеринбург стал третьим городом в России по уровню средней заработной платы. Первое и второе места в списке заняли соответственно Москва и Санкт-Петербурга.

В столице России в среднем зарабатывают 57 тысяч 900 рублей, а в городе на Неве – 47 тысяч 400 рублей. В Екатеринбурге этот показатель оказался на уровне 39 тысяч 300 рублей. За год в уральской столице этот показатель подрос на 9,2%. Такие данные приводит пресс-служба сервиса «Авито».

Чаще всего работодатели Екатеринбурга готовы взять на работу продавцов, а среди соискателей больше всего строителей. Между тем, у студентов без опыта работы за год заработок вырос на 15,4%, меньше всего у перевозчиков – всего на 2,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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