«Noize MC, «Старый приятель, Lumen»: организаторы летней версии фестиваля «Старый Новый Рок» назвали хэдлайнеров

СЕГОДНЯ 15:25 2019-07-03T15:25:31+03:00

На «Волне» будут жечь Noize MC, БИРТМАН и группа «кАчевники», Lumen, «Старый приятель», группа «ТОП» и молодая поп-исполнительница Тося Чайкина Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В этом году организаторы фестиваля «Старый Новый Рок» решили вновь провести мероприятие летом: 26 и 27 июля оно состоится на базе «Волна» в Заречном. Сегодня стали известны хэдлайнеры музыкального события.

– В первый день на «Волне» будут жечь Noize MC, БИРТМАН и группа «кАчевники», – поделились организаторы. – Lumen, «Старый приятель», группа «ТОП» и молодая поп-исполнительница Тося Чайкина выступят на второй день.

Ранее проект получил 10 миллионов рублей от Фонда Президентских грантов. Большая часть из них пойдет на реализацию образовательного проекта – в рамках фестиваля также будут проходить читки пьес, выставки фотографий и просмотр короткометражек. Все это привнесут молодые участники.

ИСТОЧНИК KP.RU