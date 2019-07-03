«Noize MC, «Старый приятель, Lumen»: организаторы летней версии фестиваля «Старый Новый Рок» назвали хэдлайнеров
В этом году организаторы фестиваля «Старый Новый Рок» решили вновь провести мероприятие летом: 26 и 27 июля оно состоится на базе «Волна» в Заречном. Сегодня стали известны хэдлайнеры музыкального события.
– В первый день на «Волне» будут жечь Noize MC, БИРТМАН и группа «кАчевники», – поделились организаторы. – Lumen, «Старый приятель», группа «ТОП» и молодая поп-исполнительница Тося Чайкина выступят на второй день.
Ранее проект получил 10 миллионов рублей от Фонда Президентских грантов. Большая часть из них пойдет на реализацию образовательного проекта – в рамках фестиваля также будут проходить читки пьес, выставки фотографий и просмотр короткометражек. Все это привнесут молодые участники.
ИСТОЧНИК KP.RU