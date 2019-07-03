2019-07-03T15:05:06+03:00
Общество

В Свердловской области Сабантуй объединит 20 тысяч человек

Праздник проведут 20 июля
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Фото: КПФото: КП
Изменить размер текста:

Сабантуй-2019 посетят в Свердловской области не менее 20 тысяч человек. Праздник пройдет 20 июля.

По словам заместителя губернатора Азата Салихова, мероприятие проведут в конноспортивном клубе в Сысертском городском округе.

- Эта площадка полностью отвечает всем организационным требованиям, в том числе и в сфере безопасности, - заявил Салихов, которого цитирует ОТВ.

В клубе уже обработали поле и территорию для проведения праздника от клещей, за 10 дней также обработают лес и отдаленные территории. На каждом подворье разместят огнетушители и обеспечат охрану общественного порядка.

Праздник помогает сохранить традиции народов, проживающих на Среднем Урале, а также популяризировать традиции татарской и башкирской культур.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Noize MC, «Старый приятель, Lumen»: организаторы летней версии фестиваля «Старый Новый Рок» назвали хэдлайнеров
В Екатеринбурге в Зеленой роще срубили несколько деревьев
«Пусть не все верят в наши труды»: гаишников из Екатеринбурга поздравили песней
Банк УРАЛСИБ продолжил автокредитование по программам с господдержкой «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
«Мать отлучилась в магазин»: в Екатеринбурге из окна многоквартирного дома выпала семилетняя девочка
Шла на «зеленый»: в Екатеринбурге автохам сбил женщину с малышом и скрылся
Роспотребнадзор: Свердловская область на втором месте по степени зараженности ВИЧ
Изъяли записи с камер: силовики впервые прокомментировали убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге
В Екатеринбурге врачи перинатального центра заступились за коллегу Элину Сушкевич, которую обвиняют в убийстве младенца
В Нижнем Тагиле поставят памятник миллиардеру-меценату Владиславу Тетюхину
«Решили испытать судьбу»: в Екатеринбурге задержали наркоторговцев с товаром на сумму 17 миллионов рублей
«Будешь невесте могилу копать»: «очкарик», давший отпор мажору-южанину, рассказал об угрозах
МЧС прекратило активные поиски уральского дайвера, который пропал в Черном море
В Екатеринбурге появился «легальный» анонс фестиваля «Стенограффия»
Стало известно, где простятся и похоронят экс-главу киргизской диаспоры, убитого в Екатеринбурге
В УрФУ откроется пункт приема макулатуры
В Екатеринбурге стартует кастинг конкурса красоты «Мисс Офис-2019»
Администрация Екатеринбурга заложила 250 миллионов рублей на проектирование второй ветки метро
От «Щелкунчика» до Элтона Джона: сегодня в Екатеринбурге стартует Венский фестиваль музыкальных фильмов
Екатеринбург вошел в тройку городов, где больше всего зарабатывают специалисты