В Свердловской области Сабантуй объединит 20 тысяч человек
Сабантуй-2019 посетят в Свердловской области не менее 20 тысяч человек. Праздник пройдет 20 июля.
По словам заместителя губернатора Азата Салихова, мероприятие проведут в конноспортивном клубе в Сысертском городском округе.
- Эта площадка полностью отвечает всем организационным требованиям, в том числе и в сфере безопасности, - заявил Салихов, которого цитирует ОТВ.
В клубе уже обработали поле и территорию для проведения праздника от клещей, за 10 дней также обработают лес и отдаленные территории. На каждом подворье разместят огнетушители и обеспечат охрану общественного порядка.
Праздник помогает сохранить традиции народов, проживающих на Среднем Урале, а также популяризировать традиции татарской и башкирской культур.
ИСТОЧНИК KP.RU