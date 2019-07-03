В Свердловской области Сабантуй объединит 20 тысяч человек

СЕГОДНЯ 15:05 2019-07-03T15:05:06+03:00

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Сабантуй-2019 посетят в Свердловской области не менее 20 тысяч человек. Праздник пройдет 20 июля.

По словам заместителя губернатора Азата Салихова, мероприятие проведут в конноспортивном клубе в Сысертском городском округе.

- Эта площадка полностью отвечает всем организационным требованиям, в том числе и в сфере безопасности, - заявил Салихов, которого цитирует ОТВ.

В клубе уже обработали поле и территорию для проведения праздника от клещей, за 10 дней также обработают лес и отдаленные территории. На каждом подворье разместят огнетушители и обеспечат охрану общественного порядка.

Праздник помогает сохранить традиции народов, проживающих на Среднем Урале, а также популяризировать традиции татарской и башкирской культур.

ИСТОЧНИК KP.RU