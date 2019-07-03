В Екатеринбурге в Зеленой роще срубили несколько деревьев

СЕГОДНЯ 14:52 2019-07-03T14:54:46+03:00

В администрации города пояснили, что они сломались от ветра и были опасны для посетителей парка

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Екатеринбургский общественник Владимир Злоказов сообщил в Facebook, что в Зеленой роще срубили два старых клена. Деревья вырубили в юго-восточной части парка.

– Пока это не похоже на начало работ по благоустройству, так как напоминает работу организации, которая эксплуатирует парк, – написал он. – Иногда деревья ломаются и их убирают. Хотя, может быть, и начало подготовки. Других работ не заметил.

Фото: личная страница Владимира Злоказова в Facebook

В администрации Екатеринбурга пояснили, что деревья действительно сломались от сильного ветра, который на днях пришел в регион. Их убрали, так как они представляли угрозу горожанам.

Ранее вокруг реконструкции парка разгорелся скандал: проект предполагают вырубку 230 деревьев, в том числе вековых сосен. В ответ на это глава города Александр Высокинский заявил, что в роще высадят больше деревьев, чем вырубят.

ИСТОЧНИК KP.RU