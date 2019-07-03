2019-07-03T13:22:22+03:00
Происшествия

Шла на «зеленый»: в Екатеринбурге автохам сбил женщину с малышом и скрылся

Позже мужчину все равно нашли
Лев ИСТОМИН
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Фото: пресс-служба УГИБДД по ЕкатеринбургуФото: пресс-служба УГИБДД по Екатеринбургу
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Вечером 2 июля в Екатеринбурге на пешеходном переходе по улице 8 Марта у ТРЦ «Гринвич» автолюбитель за рулем «Шевроле» поворачивал к торговому центру со стороны улицы и сбил женщину с ребенком на руках.

Сразу после аварии автохам поспешил покинуть место ДТП. Позже его отыскали сотрудники ГИБДД. Известно, что женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, водитель ее не заметил из-за правой стойки ветрового стекла, пишет издание «Наша Газета».

За оставление места ДТП мужчина рискует попасть под арест на 15 суток, а также возможности управлять автомобилем на срок до 1,5 лет.

- Медики констатировали у 28-летней женщины ушибы коленных суставов. Ребенок в результате ДТП не пострадал, - говорят в УГИБДД по Екатеринбургу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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