2019-07-03T13:05:17+03:00
Происшествия

«Мать отлучилась в магазин»: в Екатеринбурге из окна многоквартирного дома выпала семилетняя девочка

Она облокотилась на москитную сетку, не удержалась и выпала
Маргарита МАХОНИНА
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Сыщики пока не могут подробно опросить мать девочкиСыщики пока не могут подробно опросить мать девочкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге из окна многоквартирного дома на улице Амундсена, 118а выпала семилетняя девочка. Она скончалась на месте, до приезда скорой помощи.

Следователи пришли к выводу, что против ребенка не совершали противоправных действий – это несчастный случай.

– Представители МВД установили, что мать девочки ненадолго отлучилась в магазин, оставив малышку одну. Ребенок облокотился на москитную сетку, не удержался и выпал из окна, – прокомментировал ситуацию пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых.

Сыщики опросили жильцов дома, однако пока не могут подробно поговорить о трагедии с матерью погибшей девочки – женщина находится в состоянии шока.

– Это ЧП в очередной раз подчеркнуло необходимость родителей быть более внимательными и принимать меры безопасности в отношении своих детей, - заключил Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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