«Мать отлучилась в магазин»: в Екатеринбурге из окна многоквартирного дома выпала семилетняя девочка
В Екатеринбурге из окна многоквартирного дома на улице Амундсена, 118а выпала семилетняя девочка. Она скончалась на месте, до приезда скорой помощи.
Следователи пришли к выводу, что против ребенка не совершали противоправных действий – это несчастный случай.
– Представители МВД установили, что мать девочки ненадолго отлучилась в магазин, оставив малышку одну. Ребенок облокотился на москитную сетку, не удержался и выпал из окна, – прокомментировал ситуацию пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых.
Сыщики опросили жильцов дома, однако пока не могут подробно поговорить о трагедии с матерью погибшей девочки – женщина находится в состоянии шока.
– Это ЧП в очередной раз подчеркнуло необходимость родителей быть более внимательными и принимать меры безопасности в отношении своих детей, - заключил Горелых.
ИСТОЧНИК KP.RU