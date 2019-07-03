Роспотребнадзор: Свердловская область на втором месте по степени зараженности ВИЧ

СЕГОДНЯ 12:55 2019-07-03T13:01:33+03:00

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Город Североуральск Свердловской области попал в число наиболее зараженных ВИЧ-инфекцией городов, превышающих средние показатели по стране показатели в 3-4 раза, а сам регион попал на второе место по числу заболевшим. Об этом сообщает Роспотребнадзор в своем докладе «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте».

По итогам 2018 года в 13 регионах России числа зараженных возросло более чем на 1%: в Свердловской области, эта цифра составляет почти 2% от всех жителей - 1804 человека на 100 тысяч населения области.

Урал уступает только Иркутской области, где число зараженных ВИЧ-инфекцией составляет 1,8% (это примерно 1814 человек на 100 тысяч населения). На третьем месте находится Кемеровская область, где на 100 тысяч приходится 1796 инфицированных.

Напомним, что в 2016 году Екатеринбург прогремел на всю страну после того, как местные власти объявили столицу Урала центром эпидемии ВИЧ. Чиновники заявили тогда, что каждый 50-ый житель (примерно 1,8%) может быть болен ВИЧ-инфекцией. Но вскоре эта информация была опровергнута.

Тем не менее, в декабре прошлого года Екатеринбург стал первым городом, подписавшим декларацию ООН по борьбе с ВИЧ, цель которой – остановить распространение инфекции в крупных населенных пунктах.

ИСТОЧНИК KP.RU