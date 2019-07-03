2019-07-03T12:54:42+03:00
Происшествия

Изъяли записи с камер: силовики впервые прокомментировали убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге

На Камчыбека Каримова напали двое мужчин
Олег Галимов
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Убийство произошло около 15:30 часов 2 июляУбийство произошло около 15:30 часов 2 июляФото: Олег Галимов
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Представители следственного комитета и ГУ МВД Среднего Урала впервые прокомментировали убийство Камчыбека Каримова. Мужчину застрелили у дома № 22 по улице Калинина.

Как мы писали ранее, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, сопряжённое с разбоем, совершённое группой лиц» и «Разбой».

- Основной версией совершения преступления следствие считает нападение и последующее убийство с целью завладения деньгами (т.е. корыстный мотив). Органы Следственного комитета обращаются к гражданам, которые стали очевидцами преступления и (или) обладающим какими-либо сведениями об обстоятельствах преступления, о местонахождении разыскиваемых лиц, сообщить имеющуюся информацию по следующим телефонам: 8(343)360-43-05, 8(343)360-47-70, 8(343)360-43-04. Конфиденциальность гарантируется, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых отметил, что силовики изъяли записи с камер видеонаблюдения.

- Представителями МВД личность погибшего установлена – это мужчина, проживавший в доме, возле которого произошло убийство. Он занимался коммерческой деятельностью на рынке «Таганский ряд». Раскрытие резонансного преступления находится на контроле руководства областного главка МВ», - прокомментировал Валерий Горелых.

Добавим, что у убитого была с собой сумка с 19 миллионами рублей. Убийцы успели украсть лишь два миллиона и скрылись с места преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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