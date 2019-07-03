В Екатеринбурге врачи перинатального центра заступились за коллегу Элину Сушкевич, которую обвиняют в убийстве младенца
Сотрудники Екатеринбургского клинического перинатального центра поддержали врача из Калининградской области Элину Сушкевич, которую обвиняют в предумышленном убийстве младенца. Ранее в флешмобе приняли участие медики из целого ряда регионов.
– Мы надеемся, что справедливость восторжествует, и Элина сможет продолжать работать также самоотверженно, как и раньше. Акушеры-гинекологи, неонатологи, реаниматологи и другие специалисты ежедневно работают на пределе возможностей, чтобы спасти малышей, родившихся раньше срока, – пишут уральские медики в Facebook. – Доктора любят свою работу и маленьких пациентов. Подчас они отдают им все свое время и энергию. Мы хотим, чтобы каждый врач, делающий свое дело честно и профессионально всегда мог рассчитывать на объективную оценку своих действий и гордиться их результатом.
Ранее флешмоб поддержали медики со всей страны Фото: страница Екатеринбургского клинического перинатального центра в Facebook
Напомним, Сушкевич и другие врачи Калининградского перинатального центра не смогли спасти жизнь ребенку, который родился на сроке 23 недели. Он появился на свет в ноябре 2018 года с экстремально низким весом в 700 граммов.
По версии следствия, врачи намеренно ввели ребенку смертельную дозу сульфата магния и скрыли этот факт. Против женщины возбудили 2 уголовных дела, она находится под домашним арестом.
ИСТОЧНИК KP.RU