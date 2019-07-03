2019-07-03T12:10:22+03:00
Происшествия

«Решили испытать судьбу»: в Екатеринбурге задержали наркоторговцев с товаром на сумму 17 миллионов рублей

Им грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий ГорелыхФото: пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых
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Полиция Екатеринбурга изъяла у двух наркоторговцев восемь килограмм веществ синтетического происхождения. Пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых рассказал, что сейчас задержанных ждет суд.

– Обвиняемыми оказались Илья из Казахстана и Алексей из Самары. Наркотики распространяли через интернет, используя аккаунты «Koyot» и «Pupkin», – рассказал он. – Товар в город привозили на автомобиле из Москвы. Далее «зелье» расфасовывалось в арендованной квартире и гаражах на более мелкие партии, после чего через «закладки» уходило потребителям. Количество, которое изъяла полиция, это порядка 42,5 тысяч опасных для жизни человека доз. Их стоимость по ценам черного рынка составляет свыше 17 миллионов рублей.

Наркоторговцев поймали в декабре 2018 года. Сегодня завершено уголовное расследование.

– Каждому из участников группы грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет, - заключили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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