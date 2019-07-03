«Будешь невесте могилу копать»: «очкарик», давший отпор мажору-южанину, рассказал об угрозах

СЕГОДНЯ 12:09 2019-07-03T12:10:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера знаменитый «очкарик» Влад Рябухин отправился в колонию-поселение. Там он проведет 22 дня, после чего вернется в Екатеринбург и начнет работать помощником депутата Госдумы Дмитрия Ионина.

Парень стал известен на всю страну после драки с мажором Саргисом Арутюняном в 2017 году. Тогда хилому на первый взгляд Рябухину хватило всего одного удара, чтобы отправить стокилограммового южанина в нокдаун.

Перед тем, как отправится в места лишения свободы он рассказал, что ему поступали угрозы от друзей Саргиса Арутюняна (тот самый мажор-южанин, с которым он подрался в июле 2017 года – прим.ред.).

- Писали «ВКонтакте» с фейковых страниц, спрашивали, когда я верну деньги. По суду я должен Арутюняну 410 тысяч, но возвращать их я не могу и не собираюсь. Потом пошли угрозы, начали скидывать фотографии моей девушке с подписью «Будешь невесте могилу копать».

Вчера мы провожали Влада Рябухина в колонию и в прямом эфире, который вы можете посмотреть здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге хилый «очкарик» дал отпор амбалу-армянину и получил «уголовку». «Комсомолка» разбиралась, действительно ли уральский «ботаник» - герой, каким его рисуют адвокаты. Или все-таки он волк в овечьей шкуре (подробнее)

«Денег нет, а забирать у меня нечего»: уральскому «очкарику» начали «капать» проценты по делу об избиении мажора. Влад Рябухин должен выплатить 410 тысяч, но теперь сумма будет расти (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU