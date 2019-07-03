2019-07-03T12:10:00+03:00
Общество

«Будешь невесте могилу копать»: «очкарик», давший отпор мажору-южанину, рассказал об угрозах

По словам Влада Рябухина, друзья Саргиса Арутюняна писали ему с фейковых страниц
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В колонии Влад проведет три неделиВ колонии Влад проведет три неделиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вчера знаменитый «очкарик» Влад Рябухин отправился в колонию-поселение. Там он проведет 22 дня, после чего вернется в Екатеринбург и начнет работать помощником депутата Госдумы Дмитрия Ионина.

Парень стал известен на всю страну после драки с мажором Саргисом Арутюняном в 2017 году. Тогда хилому на первый взгляд Рябухину хватило всего одного удара, чтобы отправить стокилограммового южанина в нокдаун.

Перед тем, как отправится в места лишения свободы он рассказал, что ему поступали угрозы от друзей Саргиса Арутюняна (тот самый мажор-южанин, с которым он подрался в июле 2017 года – прим.ред.).

- Писали «ВКонтакте» с фейковых страниц, спрашивали, когда я верну деньги. По суду я должен Арутюняну 410 тысяч, но возвращать их я не могу и не собираюсь. Потом пошли угрозы, начали скидывать фотографии моей девушке с подписью «Будешь невесте могилу копать».

Вчера мы провожали Влада Рябухина в колонию и в прямом эфире, который вы можете посмотреть здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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