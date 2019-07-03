МЧС прекратило активные поиски уральского дайвера, который пропал в Черном море

СЕГОДНЯ 11:40 2019-07-03T11:41:47+03:00

О судьбе Дмитрия Осипова ничего неизвестно с 13 июня

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Главное управление МЧС по Республике Крым сообщило о завершении активной фазы поисков дайвера из Екатеринбурга Дмитрия Осипова. Напомним, 13 июня мужчина, во время отдыха в Крыму, отправился ловить моллюсков – с тех пор о его судьбе ничего неизвестно.

– Поиски результатов не дали, – добавили в пресс-службе МЧС. – Но мы продолжаем работать.

Сестра пропавшего – Екатерина, сообщила, что утром 3 июля лодка с водолазами вышла из поселка Межводное на поиски Дмитрия в точку, где он пропал.

Семья мужчины узнала о случившемся только через сутки – они проживают в Республике Коми. Они предполагали, что пропавшего могло унести на территорию другого государства.

ИСТОЧНИК KP.RU