2019-07-03T11:22:28+03:00
Происшествия

Стало известно, где простятся и похоронят экс-главу киргизской диаспоры, убитого в Екатеринбурге

Преступление произошло на улице Калинина
Олег Галимов
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Камчыбеку Каримову было 53 года. У него остались жена и трое детейКамчыбеку Каримову было 53 года. У него остались жена и трое детейФото: Олег Галимов
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Бывшего главу киргизской диаспоры на Урале Камчыбека Каримова похоронят на родине - в Кыргызстане. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил глава таджикской диаспоры Фарух Мирзоев.

Каримов был застрелен на улице Калинина у дома № 22.

- Он был порядочным и честнейшим человеком. Вчера при нем была сумка с 19 миллионами, и когда на него напали он оказал сопротивление. Около трех минут он отбивался, но потом его подло застрелили! Прощаение пройдет 4 или 5 июля в мечети на улице Репина, в зависимости от того, когда следователи отдадут тело.

Добавим, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам «б», «ж» части 2 статьи 105 УК «Убийство», а также статье «Разбой». По версии силовиков, преступление было связано с профессиональной деятельностью Камчыбека Каримов, а также нападавшие действовали по предварительному сговору.

ИСТОЧНИК KP.RU

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