Стало известно, где простятся и похоронят экс-главу киргизской диаспоры, убитого в Екатеринбурге
Бывшего главу киргизской диаспоры на Урале Камчыбека Каримова похоронят на родине - в Кыргызстане. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил глава таджикской диаспоры Фарух Мирзоев.
Каримов был застрелен на улице Калинина у дома № 22.
- Он был порядочным и честнейшим человеком. Вчера при нем была сумка с 19 миллионами, и когда на него напали он оказал сопротивление. Около трех минут он отбивался, но потом его подло застрелили! Прощаение пройдет 4 или 5 июля в мечети на улице Репина, в зависимости от того, когда следователи отдадут тело.
Добавим, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам «б», «ж» части 2 статьи 105 УК «Убийство», а также статье «Разбой». По версии силовиков, преступление было связано с профессиональной деятельностью Камчыбека Каримов, а также нападавшие действовали по предварительному сговору.
ИСТОЧНИК KP.RU