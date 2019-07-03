В УрФУ откроется пункт приема макулатуры

СЕГОДНЯ 11:14 2019-07-03T11:14:28+03:00

Ненужные тетради и учебники можно будет сдать в главном корпусе на Мира, 19

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С 4 июля выпускники школ смогут сдать всю ненужную бумагу, обратившись в центр приема главного корпуса УрФУ на Мира, 19. Пункт приема макулатуры будет работать до конца месяца.

Как рассказывают организаторы проекта, выпускники школ на протяжении всего лета приезжают в главный корпус не один раз, поэтому сдать ненужную бумагу не составит труда. Также авторы отмечают, что не будут помогать утилизировать учебники. Их выставят на специальной полке, чтобы каждый мог взять тот, который ему будет нужен. Оставшиеся же книги планируется раздать по библиотекам Урала.

- Ежегодно учащиеся выбрасывают килограммы учебников и тетрадей, которые после окончания школы становятся ненужными. Мы решили объявить о централизованном сборе, чтобы немножко сделать наш мир лучше, - сообщают в пресс-службе УрФУ.

Напомним, что в 2019 году Уральский федеральный университет готовится принять к себе почти 12 тысяч выпускников школ, а бюджетных мест насчитывается более 6 тысяч, из которых больше половины будут предоставлены для магистрантов, остальные - бакалаврам.

ИСТОЧНИК KP.RU