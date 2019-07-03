2019-07-03T11:16:32+03:00
Общество

В Екатеринбурге стартует кастинг конкурса красоты «Мисс Офис-2019»

Мероприятие проходит уже в десятый раз
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: предоставлено организаторамиФото: предоставлено организаторами
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13 июля в Екатеринбурге состоится кастинг международного конкурса красоты «Мисс Офис-2019». В нем сможет принять участие сотрудница любого офиса в возрасте от 20 до 35 лет.

– Место проведения – ТРК «КомсоМОЛЛ», который находится по адресу дублер Сибирского тракта, 2. Начало в 15:00, - рассказали организаторы мероприятия. – Кастинг будет проходить в 45 регионах страны, в очном и дистанционном формате. В этот период отберут 100 красавиц, за которых будут голосовать по интернету.

«Мисс Офис» проходит десятый год подряд. В этот раз в честь юбилея победительница получит 2 миллиона рублей и возможность стать лицом рекламной компании «Комус». Кроме того, в финале конкурса разыграют путешествия, гаджеты, ювелирные украшения, наряды и косметику, а также другие призы.

– Наше мероприятие не похоже на множество других конкурсов, так как его участницы – это сотрудницы российских и зарубежных компаний. Члены жюри не стремятся типизировать женскую красоту и выбрать победительницу только по красивой улыбке, – добавили организаторы. –Чтобы пройти в финал и стать победительницей не достаточно обладать привлекательной внешностью, необходимо продемонстрировать свою сообразительность в профессиональной сфере: финансовой, управлении персоналом, менеджменте, рекламе, юриспруденции и других.

В прошлые годы в конкурсе участвовали сотрудницы «Газпрома», «РЖД», «Роснефти» и других крупных компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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