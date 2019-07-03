2019-07-03T12:47:48+03:00
Общество

От «Щелкунчика» до Элтона Джона: сегодня в Екатеринбурге стартует Венский фестиваль музыкальных фильмов

В этот раз – юбилейный, в честь чего мероприятие продлится практически месяц
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Каждый вечер на площади перед главным корпусом УрФУ будут демонстрировать записи концертов и постановокКаждый вечер на площади перед главным корпусом УрФУ будут демонстрировать записи концертов и постановокФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 3 июля, в Екатеринбурге стартует десятый по счету Венский фестиваль музыкальных фильмов. В честь круглой даты его решили продлить до 27 июля. Каждый вечер на площади перед главным корпусом УрФУ – на улице Мира,19, будут демонстрировать записи концертов и музыкальных постановок.

– Откроет фестиваль живой концерт ансамбля «Яношка». Его создали три брата-австрийца – Ондрей, Франтишек и Роман. Это музыканты как минимум в девятом поколении, – рассказали организаторы мероприятия. – Их первый альбом вышел в 2016 году и его сразу же признали «золотым диском года».

На открытии они исполнят программу, в которую включили Рахманинова, Баха, Штрауса, Моцарта и Джона Леннона.

На самом фестивале покажут записи опер, в том числе «Макбета» и «Бориса Годунова», балетов – «Щелкунчик» и «Золушка», а также концертов таких музыкантов, как Элтон Джон, Йонас Кауфман и группа KALEO. Полную программу с датами можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге врачи перинатального центра заступились за коллегу Элину Сушкевич, которую обвиняют в убийстве младенца
В Нижнем Тагиле поставят памятник миллиардеру-меценату Владиславу Тетюхину
«Решили испытать судьбу»: в Екатеринбурге задержали наркоторговцев с товаром на сумму 17 миллионов рублей
«Будешь невесте могилу копать»: «очкарик», давший отпор мажору-южанину, рассказал об угрозах
МЧС прекратило активные поиски уральского дайвера, который пропал в Черном море
В Екатеринбурге появился «легальный» анонс фестиваля «Стенограффия»
Стало известно, где простятся и похоронят экс-главу киргизской диаспоры, убитого в Екатеринбурге
В УрФУ откроется пункт приема макулатуры
В Екатеринбурге стартует кастинг конкурса красоты «Мисс Офис-2019»
Администрация Екатеринбурга заложила 250 миллионов рублей на проектирование второй ветки метро
Екатеринбург вошел в тройку городов, где больше всего зарабатывают специалисты