От «Щелкунчика» до Элтона Джона: сегодня в Екатеринбурге стартует Венский фестиваль музыкальных фильмов

СЕГОДНЯ 09:46 2019-07-03T12:47:48+03:00

Каждый вечер на площади перед главным корпусом УрФУ будут демонстрировать записи концертов и постановок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот раз – юбилейный, в честь чего мероприятие продлится практически месяц

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Сегодня, 3 июля, в Екатеринбурге стартует десятый по счету Венский фестиваль музыкальных фильмов. В честь круглой даты его решили продлить до 27 июля. Каждый вечер на площади перед главным корпусом УрФУ – на улице Мира,19, будут демонстрировать записи концертов и музыкальных постановок.

– Откроет фестиваль живой концерт ансамбля «Яношка». Его создали три брата-австрийца – Ондрей, Франтишек и Роман. Это музыканты как минимум в девятом поколении, – рассказали организаторы мероприятия. – Их первый альбом вышел в 2016 году и его сразу же признали «золотым диском года».

На открытии они исполнят программу, в которую включили Рахманинова, Баха, Штрауса, Моцарта и Джона Леннона.

На самом фестивале покажут записи опер, в том числе «Макбета» и «Бориса Годунова», балетов – «Щелкунчик» и «Золушка», а также концертов таких музыкантов, как Элтон Джон, Йонас Кауфман и группа KALEO. Полную программу с датами можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU