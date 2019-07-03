2019-07-03T09:06:37+03:00
Общество

Екатеринбург вошел в тройку городов, где больше всего зарабатывают специалисты

В среднем размер их дохода составляет около 39 тысяч рублей
Маргарита МАХОНИНА
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На втором месте находятся специалисты из Санкт-Петербурга, на первом – МосквыНа втором месте находятся специалисты из Санкт-Петербурга, на первом – МосквыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбург занял третье место в рейтинге городов по уровню зарплат. По информации сервиса объявлений «Авито», сотрудники которого анализировали рынок вакансий сайта, на втором месте находятся специалисты из Санкт-Петербурга, на первом – Москвы.

– Для Екатеринбурга темп роста зарплат во втором квартале 2019 года составил + 9,2%. В этом плане его обогнали Новосибирск (9,4%), Тюмень (10,2%), Москва (10,9%) и Барнаул (11,6%), – сообщает «Авито».

По информации сервиса, в среднем доход россиян составляет 37 тысяч рублей. Зарплата специалистов в Екатеринбурге выше всего на две тысячи рублей.

Также сотрудники «Авито» добавили, что самые низкие зарплаты получают жители Тольятти, Волгограда, Ижевска, Барнаула и Ульяновска – в среднем от 29 до 31 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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