«Работали по информации налоговой»: в Екатеринбурге из магазинов «Покровского пассажа» изъяли более 700 платьев и брюк

СЕГОДНЯ 08:48 2019-07-03T08:48:38+03:00

Продавцы не смогли предоставить на них документы

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Уральское таможенное управление сообщило первые итоги проверки «Покровского пассажа»: две недели назад в торговом комплексе прошел таможенный осмотр. После него из бутиков изъяли платья, кофты и брюки – всего 709 штук.

– Во время осмотра выявили иностранные товары, которые было необходимо задекларировать в таможне. Мы попросили представителей магазина предоставить на них документы, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Уральского таможенного управления.

На часть товаров документов не оказалось. Их и изъяли, по словам сотрудников пресс-службы, временно. После этого таможенники будут принимать решение по дальнейшим действиям.

– Проверка связана с нашей совместной работой с налоговыми органами. Мы работали по их информации, - добавили в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU