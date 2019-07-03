2019-07-03T07:42:14+03:00
Общество

«Не платила по счетам более 5 лет»: жительница Екатеринбурга отдала долг в 400 тысяч рублей, чтобы продать квартиру

Пришлось сменить жилье на меньшее площадью
Маргарита МАХОНИНА
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В службе приставов добавили, что это стандартная практикаВ службе приставов добавили, что это стандартная практикаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге жительница Железнодорожного района решила продать трехкомнатную квартиру. Все бы ничего, но перед этим женщина более пяти лет не платила за услуги ЖКХ. Судебные приставы взыскали с нее 427 тысяч рублей. Деньги нашлись из разницы: новое жилье имеет меньшую площадь.

– Должников по коммунальным платежам можно условно разделить на две категории: принципиальные неплательщики и социально неблагополучные, - рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ УФССП по Свердловской области. – Со вторыми работать сложнее, так как имущества у них нет. Многолетние долги за жилую площадь оплачиваются должниками, если квартиру или другую недвижимость решают продать.

В УФССП добавили, что некоторые покупатели квартир сразу в договоре указывают о перечислении части стоимости напрямую взыскателям или службе приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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