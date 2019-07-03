2019-07-03T07:29:30+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ предлагает оплату услуг ЖКХ по единому лицевому счету в Мобильном и Интернет-банке

У клиента есть возможность сохранить номер ЕЛС и получать автоматические уведомления о новых счетах
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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам новую услугу – оплату любых жилищно-коммунальных услуг в Мобильном и Интернет-банке УРАЛСИБ с помощью единого лицевого счета (ЕЛС) во всех регионах России, без квитанций и реквизитов.

Счета за услуги ЖКХ по номеру ЕЛС можно найти в Интернет-банке в разделе «Оплата услуг и переводы», в Мобильном банке – «Платежи» или выбрать в списке услуг. У клиента есть возможность сохранить номер ЕЛС и получать автоматические уведомления о новых счетах.

Номер ЕЛС можно узнать несколькими способами. Он указан в платежной квитанции. Кроме того, его можно получить, обратившись в Управляющую компанию, обслуживающую дом. Также информация о едином лицевом счете доступна в личном кабинете пользователя Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Интернет-банк и Мобильный банк УРАЛСИБ – это удобный и быстрый способ совершения операций, без посещения офисов Банка. Клиентам доступен более выгодный, по сравнению с покупкой валюты через кассу, курс иностранный валюты для совершения перевода. Проведение переводов доступно в режиме 24/7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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