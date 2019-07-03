2019-07-03T07:24:40+03:00
Общество

«Поддерживаете?»: мэр Нижнего Тагила объяснил, зачем дорожным рабочим нужно пересесть в инвалидные коляски

На их работу глава города обратил внимание после «прямой линии» президента Путина
Лев ИСТОМИН
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Мэр Пинаев недоволен качеством дорожного полотна на улице КотовскогоМэр Пинаев недоволен качеством дорожного полотна на улице КотовскогоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мэр уральского города Нижний Тагил Владислав Пинаев предложил пересадить дорожных рабочих в инвалидные коляски, чтобы они прокатились по улицам города и сами убедились в ужасном качестве дорожного полотна. С такой инициативой градоначальник выступил на своей страничке в Instagram.

- Поговорили и о доступной среде. Улица Котовского, где он живет, вся в ямах, инвалидная коляска не выдерживает, да и до ближайшего магазина приходится добираться по такой дороге около часа. Решим. На месте возникла идея – посадить в инвалидные кресла подрядчиков и проехать по дорогам. Пусть сами оценят свою работу! Поддерживаете? – пишет мэр.

Причиной критики работы дорожников Владиславом Пинаевым стала «прямая линия» с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась 20 июня 2019 года. Свой вопрос главе государства отправил инвалид-общественник из Нижнего Тагила Александр Коченков.

Мужчина спросил, когда в Девятом поселке города отремонтируют спортивную площадку. Вопрос в эфире не прозвучал, однако на него отреагировал Владислав Пинаев. Мэр Нижнего Тагила пообещал включить объект в программу благоустройства городской среды на будущий год и уже дал поручение разработать проект.

После встречи с общественником мэр Тагила написал, что дорожникам неплохо было бы проехаться по району на инвалидной коляске и самим оценить результаты своих трудов. По его мнению, по улице Котовского до ближайшего магазина инвалидам приходится добираться не меньше часа из-за плохого качества дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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